В Магнитогорске на пять лет колонии осужден адвокат, похитивший недвижимость у клиента

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор адвокату, обвиняемой в мошенничестве с квартирой доверителя (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Члену Адвокатской палаты Челябинской области назначено наказание в пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Следствие и суд установили, что адвокат похитила недвижимое имущество доверительницы, заключившей с ней договор об оказании юридических услуг. После скоропостижной смерти клиентки, юристка фиктивно оформила договор купли-продажи квартиры со знакомой, а затем обратила недвижимость в свою собственность. По данным пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области, адвокат завладела квартирой и земельным участком с садовым домом доверительницы. Общая стоимость недвижимости превысила 1,4 млн руб.

Адвоката задержали сотрудники УФСБ в марте 2022 года, которые занимались оперативным сопровождением уголовного дела.