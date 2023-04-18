В аукционе по нанесению дорожной разметки в Уфе за 100 млн рублей нашли нарушения

УФАС по Башкирии признало обоснованной жалобу ООО «Транс строй» (Оренбургская область) на аукцион по нанесению дорожной разметки в Уфе за 100 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства. Заказчиком является Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы.

Комиссия УФАС установила, что заказчик неправомерно отклонил заявку «Транс строй», ссылаясь на отсутствие опыта проведения аналогичных работ. При этом участник в своей заявке представил исполненный контракт по нанесению и восстановлению дорожной разметки в Оренбургской области, соответствующий требованиям заказчика, отмечается в решении.

Также проверка УФАС установила, что в документации заказчика нет информации о конкретном месте проведения работ. Указано, что эти данные будут известны только после заключения контракта, что противоречит закону «О контрактной системе».

В отношении Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы будет возбуждено административное дело. «Предписание не выдано, так как выявленные нарушения не могли повлиять на результат определения поставщика»,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе УФАС.

По данным сайта госзакупок, контракт по начальной цене заключен с уфимским ООО «Аксиома». Часть работ необходимо выполнить до 31 июля текущего года (на них выделят 3 млн руб.), а остальную — с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Разметка белого и желтого цвета должна быть нанесена термопластиком и микростеклошариками.

Майя Иванова

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