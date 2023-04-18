В Татарстане на 21 день ограничили пребывание людей в лесах

Правительство Татарстана ввело ограничение на пребывание граждан в лесах на 21 календарный день. Это связано с высокой пожарной опасностью. Об этом говорится в постановлении Кабмина региона.

Ограничение введены на всей территории лесного фонда в границах 31 лесничества. Весь список районов можно посмотреть здесь.

Помимо пребывания граждан также в лесах запрещается въезд машин за исключением сквозного проезда .по дорогам общего пользования лиц, осуществляющих деятельность по использованию лесов.

Министерству лесного хозяйства поручили установить аншлаги и перекрыть шлагбаумами дороги. В выходные и в праздники в местах массового посещения лесных массивов будут организованы посты. Кроме того, планируется усилить патрулирование лесов.

"Ъ-Казань"