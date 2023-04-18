Из Челябинска назначили дополнительные поезда на майские праздники

На период выходных и праздничных дней в мае из Челябинска запустят дополнительные поезда в Москву и Адлер. Об этом сообщают в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Поезд № 477/478 «Челябинск – Адлер» будет отправляться из Челябинска 25 апреля, 1, 3, 7, 9, 15 и 17 мая. Обратно составы поедут 28 апреля, 4, 6, 10, 12, 18, 20 и 24 мая. Отправления поезда № 283/284 из Челябинска в Москву запланированы на 27 апреля, 4 и 9 мая. Обратно из столицы маршрут стартует 29 апреля, 6 и 10 мая.

Также дополнительные поезда назначат на направлении № 222/221. Составы с прицепными вагонами «Оренбург – Челябинск» будут отправляться из Оренбурга 25, 27, 29 апреля. Обратно из Тюмени поезда поедут 27 и 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 мая.