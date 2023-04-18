Для репетиций парада Победы будет изменена схема движения в центре Ростова со 2 по 9 мая

В рамках подготовки войск Южного округа и Ростовского-на-Дону гарнизона к торжественным мероприятиям, посвященным 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с 2 по 9 мая в центре донской столицы будет изменена схема движения транспорта, сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог и и организации дорожного движения города.

С 2 по 4 мая ежедневно будет ограничено движение автомобилей с 15:00 до 01:00 по ул. 20-я линия на участке от пр. Шолохова до пл. Карла Маркса, ул. Советская на участке от пл. Карла Маркса до пл. Театральной, пл. Театральная, ул. Б. Садовая на участке от пл. Театральной до пр. Ворошиловский, а также на момент прохождения механизированной колонны будет ограниченно движение транспортных средств по пр. Шолохова, пр. Ворошиловский, ул. Красноармейская, пр. Театральный.

Уже 7 мая ограничение на указанных участках будет действовать с 06:00 до 17:00. А 9 мая проезд по центральным улицам будет закрыт в течение всего дня - с 06:00 до 23:00.

Анастасия Назарова