Жительницу Удмуртии будут судить за мошенничество с материнским капиталом

В Удмуртии перед судом предстанет 31-летняя жительница Игринского района, которую обвиняют в мошенничестве с материнским капиталом (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, женщина предоставила в отделение Пенсионного фонда документы, якобы подтверждающие займ средств для строительства жилого дома. В результате ей на счет перевели 453 тыс. руб. материнского капитала.

Однако реального намерения улучшить жилищные условия женщина не имела, а полученные средства использовала по собственному усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.