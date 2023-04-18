В кузбасской горнолыжной группе «Каскад» сменился учредитель

В кемеровской группе компаний «Каскад», владеющей большей частью подъемников, а также гостиницами и другими объектами на горнолыжном курорте Шерегеш на юге Кузбасса сменился учредитель. С конца марта — начала апреля им стала Валентина Мелешкова. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, теперь ей принадлежит 100% долей в пятнадцати ООО, которые входят в группу. Это предприятия перевозки пассажиров канатными дорогами и подъемниками, гостиничных услуг, по управлению недвижимостью, строительные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

До появления нового учредителя доли в этих обществах принадлежали бывшему президенту и мажоритарному акционеру «Кузбасской топливной компании» (КТК) Игорю Прокудину и его супруге Татьяне. Господин Прокудин продолжает оставаться генеральным директором строительного ООО «Каскад Строй», гостиничного ООО «Каскад-тур-сервис», ООО «Каскад-финанс» и ООО «Каскад курорт» (перевозка пассажиров подъемниками).

По данным сайта ГК «Каскад», в ее собственности на курорте Шерегеш находятся 11 из 19 подъемников курорта, 60 км горнолыжных трасс, необходимая для их обслуживания техника, а также отель, два кафе быстрого питания, ремонтный бокс для техники.

Игорь Прокудин инвестировал в свой бизнес в Шерегеше с 2000 года, в 2019 году, продав акции, заключил с кузбасскими властями соглашение об инвестициях в 2,5 млрд руб. в развитие горных спусков – строительство трех подъемников и обустройство горнолыжных трасс. В феврале 2022 года было объявлено, что группа «Каскад» Игоря Прокудина совместно с Radisson Hotel Group при софинансировании со стороны банка ВТБ будет строить пятизвездочный отель в Шерегеше.

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Игорь Лавренков, Кемерово