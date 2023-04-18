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С 29 апреля на Дону будет введен особый противопожарный режим

С 29 апреля до 15 октября на территории Ростовской области будет введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба правительства региона.

По условиям действия режима, в указанный период действует запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных остатков и бытовых отходов.

Руководителям сельхозорганизаций предписано проводить противопожарные мероприятия и создавать защитные противопожарные минерализованные полосы. Муниципалитеты должны вырубать растительность и создавать минерализованные полосы под линиями электропередач.

Для соблюдения безопасности будет осуществляться патрулирование территорий лесов и сельских земель для мониторинга ситуации. За нарушение предисанных ограничений грозит административное наказание.

Анастасия Назарова

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