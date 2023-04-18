Боец ЧВК «Вагнер» из Серова погиб в ходе боев за Артемовск

В Серове (Свердловская область) простятся с 43-летним бойцом ЧВК «Вагнер» Вячеславом Мардамшиным, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. В пресс-службе администрации города сообщили, что 5 февраля уралец получил смертельное ранение в ходе боев за Артемовск (ДНР).

Вячеслав Мардамшин родился в Серове. Окончил школу №14, а затем СПТУ-№54 по специальности электрик. После училища был призван на срочную службу в армию. Затем работал на Серовском заводе ферросплавов горновым ферросплавной печи и Надеждинском металлургическом заводе.

Прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» пройдет сегодня, 18 апреля, в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» на ул. Карбышева, 15А.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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