В СКР подтвердили информацию о массовом отравлении сотрудников ТЭМПО в Набережных Челнах

Управление СКР по Татарстану подтвердило информацию о массовом отравлении работников ТЭМПО в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, информация об этом появилась накануне в СМИ. Отмечалось, что порядка 30 человек почувствовали себя плохо. При этом детали ЧП не уточнялись.

По данным ведомства, работники ТЭМПО обратились в больницы 14 апреля. Предположительно, незадолго до этого они ели в производственной столовой. СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Ъ-Казань"