В Ярославле за один день сбили двух человек на электросамокатах

В Ярославле 17 апреля автомобиль Mitsubishi столкнулся с электросамокатом, которым управлял мальчик 2009 года рождения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. В результате аварии ребенок госпитализирован.

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Фото: Ъ-Ярославль Электросамокаты в центре Ярославля

Фото: Ъ-Ярославль

Авария произошла около 17.45 на проспекте Толбухина. По данным полиции, мальчик на самокате передвигался по регулируемому пешеходному переходу. Автомобилем управлял мужчина 1988 года рождения. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия.

Также 17 апреля, как сообщает портал Yarnews, в Ярославле на улице Урицкого рейсовый автобус сбил девушку на электросамокате. Девушка переезжала дорогу по пешеходному переходу. Она также была доставлена в больницу.

Антон Голицын