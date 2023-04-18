В Курганской области завели более 70 дел за нарушение противопожарных правил

С начала года в Курганской области 71 человек привлечен к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Только за прошедшие выходные установлены три виновника ландшафтных пожаров, произошедших в Лебяжьевском, Макушинском и Кетовском округах, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Так, в селе Центральное Лебяжьевского округа произошел пожар на площади 20 тыс. кв. м из-за неосторожного обращения с огнем при курении местного жителя. В Макушино горожанин проводил огневые работы, нарушив правила пожарной безопасности. В результате загорелась сухая трава на площади 50 кв. м. В Кетовском округе на станции Старый Просвет возгорание началось из-за печи в бане без искрогасителя. В отношении всех виновников возбуждены административные дела.

С 5 апреля на территории всей Курганской области действует особый противопожарный режим. С 12 апреля установлен запрет на посещение лесов. По данным ГУ МЧС России по региону, с начала года в Зауралье зафиксировано 193 ландшафтных пожара.