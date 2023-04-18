Житель Хакасии арестован за участие в деятельности экстремистской организации

Уголовное дело возбуждено в отношении 41-летнего жителя Хакасии, обвиняемого в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации. Как считает следствие, мужчина с августа по декабрь 2022 года размещал на своих страницах в соцсетях информацию, пропагандирующую ее деятельность.

При этом, по версии следствия, он достоверно знал «о запрете деятельности и ликвидации межрегиональной общественной организации «Граждане СССР» в соответствии с решением суда, вступившего в законную силу в июле 2022 года, и внесением организации в Федеральный список запрещенных экстремистских материалов Министерства Юстиции РФ», сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее фигурант дела уже привлекался к административной ответственности по статье о возбуждении ненависти (ст. 20.3.1 КоАП РФ). Обвиняемый арестован.

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Анна Егорова