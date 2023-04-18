Липецкие власти запустили программу обучения педиатров для региона

Выпускники липецких медколледжей смогут без экзаменов поступить в Рязанский государственный медуниверситет по специальности «педиатрия». Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Речь идет о целевом наборе 30 липчан, которые будут учиться бесплатно (за счет областного бюджета).

После завершения учебы они должны будут пять лет отработать в Липецкой области. «Губернаторский набор» будет проходить вне конкурса, без сдачи ЕГЭ.

«Именно педиатры нашим медучреждениям сейчас нужны больше всего. Мы поговорили со студентами, многие хотят идти учиться дальше, но не у всех есть такая возможность. Мы окажем поддержку и постараемся создать для будущих педиатров такие условия работы, чтобы они остались работать в регионе значительно дольше пяти лет, обозначенных в проекте»,— пояснил Игорь Артамонов.