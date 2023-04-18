В Челябинской области заболеваемость ОРВИ среди школьников выросла на 8,7%

На прошлой неделе показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Челябинской области составил 66,9 на 10 тыс. населения. Это на 1,3% больше, чем в период с 3 по 9 апреля, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости среди школьников 7–14 лет вырос на 8,7%, малышей до двух лет — на 2,8%. Среди детей 3–6 лет показатель снизился на 1,9%, среди взрослых остался на уровне прошлой недели.

В целом по совокупному населению уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 7,1%. Среди взрослых эпидпорог превышен на 21,4%. В воздухе фиксируют циркуляцию вирусов гриппа А и В, риновирусов, сезонных коронавирусов, аденовирусов, вирусов парагриппа и бокавирусов.