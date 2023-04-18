Глава Тывы назначил вице-премьера по развитию агропромышленной и природоохранной политике

Глава Тувы Владислав Ховалыг во вторник подписал указ о назначении заместителя председателя правительства Республики по агропромышленному и природоохранному блоку Алика Монгуша. Последние шесть лет Алик Монгуш возглавлял Тандинский кожуун (район республики). Господин Монгуш вырос в республике в семье чабанов, отметил в своем Telegram-канале Владислав Ховалыг.

«Обозначил своему заместителю первоочередные задачи. Погодные условия осложнили завершение зимовки. Необходимо защитить нарождающийся молодняк. Активно идет подготовка к весенне-полевым работам», - заявил глава республики.

Прежний зампред Уран-оол Ондар переходит на пост советника Главы Республики Тыва. В этой должности он проработал два года.

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Лолита Белова