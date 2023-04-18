«Ростех» передаст концерну «Техмаш» три актива «Уралвагонзавода»

Екатеринбургские предприятия «Уралтрансмаш» и «Завод № 9» и нижегородский ЦНИИ «Буревестник» в ближайшие недели перейдут от «Уралвагонзавода» под контроль «Техмаша». Оба концерна входят в госкорпорацию «Ростех». Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Представитель «Ростеха» подтвердил изданию планы по передачи активов, объяснив решение задачей по консолидации предприятий отрасли артиллерийского вооружения. «Уралвагонзавод» же сможет сконцентрироваться на основной для себя танковой тематике.

В госкорпорации рассчитывают, что это поможет «активизировать ряд опытно-конструкторских работ», нарастить объемы производства и усилить поставки в войска современных образцов вооружения

Источник РБК связывает передачу активов с резким ростом потребностей армии и объема поставок на фоне специальной военной операции на Украине.

«Уралтрансмаш» производит самоходные артиллерийские установки и гусеничные минные заградители, а также изготавливает продукцию гражданского назначения, например, трамваи.

«Завод № 9» — разработчик и производитель ствольных артиллерийских систем в России, ведущий разработчик танковых пушек.

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