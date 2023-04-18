Школьник выстрелил в одноклассника в Новосибирске

Учащийся восьмого класса одной из школ Дзержинского района Новосибирска выстрелил из пневматического пистолета в одноклассника. Инцидент произошел 4 апреля, по данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

«Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия изъяли пневматический пистолет. Со старшеклассником провели разъяснительную беседу о недопустимости подобных действий», - прокомментировали в ГУ МВД Новосибирской области.

В ведомстве уточняют, что потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.

По факту получения травмы несовершеннолетним следственным управлением СУ СКР Новосибирской области начата доследственная проверка.

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Лолита Белова