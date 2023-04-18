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Ветер, дожди и до +16°С днем ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии конца текущей рабочей недели потеплеет, а температура воздуха будет соответствовать климатическим нормам конца апреля. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, максимальные порывы ветра достигнут 5-10 м/с.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Так, с 18 по 20 апреля днем воздух прогреется до 11-16°С. В пятницу, 21 апреля, столбик термометра окажется на уровне 10-15°С. Ночью температура будет опускаться до -3..+2°С.

При этом с 19 апреля и до конца недели местами пройдут небольшие дожди.

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