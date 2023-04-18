«Мегаполис» построит малоэтажный комплекс на берегу Андроновских прудов

Девелопер «Мегаполис» обратился в пермскую комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить зону малоэтажной многоквартирной жилой застройки, индивидуального жилищного строительства и блокированной жилой застройки Ж-3 на пяти участках в Индустриальном районе города. Земли расположены на ул. 1-й Гиринской и имеют общую площадь 6,3 тыс. кв. м. Сейчас эти территории в основном входят в зону индивидуального жилищного строительства Ж-4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как стало известно «Ъ-Прикамье» на недавнем заседании комиссии, на участках по ул. 1-й Гиринской «Мегаполис» планирует возвести жилой комплекс из 4-этажных домов. Общая площадь квартир составит 6,3 тыс. кв. м. Жилой комплекс будет выходить окнами на Андроновские пруды. «Заявитель разработает документацию по планировке территории, предусматривающую строительство ул. 1-й Гиринской, которая примыкает к ул. Свиязева. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки позволит компании вовлечь данный участок в многоэтажную жилую застройку и увязать ее с прилегающей территорией Андроновских прудов»,— отметила представитель краевого минимущества. Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова рекомендовала «Мегаполису» к следующей комиссии подготовить соглашение о разработке документации по планировке территории и ремонту дорог. Госпожа Ведерникова и глава регионального минстроя Артем Габдрахманов подчеркнули также, что компании надо доработать концепцию ЖК с точки зрения доступности природной территории. После этого комиссия направила предложение «Мегаполиса» о смене зонирования на участках по ул. 1-й Гиринской на публичные слушания.

Напомним, что осенью 2022 года «Мегаполис» выиграл на муниципальных торгах аренду участка в микрорайоне Нагорном под индивидуальное жилищное строительство. Участок площадью 1,1 тыс. кв. м находится на ул. 1-й Гиринской, 39, возле Андроновских прудов. Эта территория входит в состав земель под планируемым ЖК девелопера.