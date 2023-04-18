Долги жителей и компаний Кургана за тепло и горячую воду превысили 1,6 млрд рублей

Задолженность жителей Кургана за отопление и горячую воду составляет 1,21 млрд руб. Сумма неоплаты управляющих и обслуживающих компаний оценивается в 183 млн руб. Об этом сообщают в «Курганской генерирующей компании».

Долги остальных предприятий и бюджетных организаций поставщику тепловой энергии оцениваются в 417 млн руб. В «Курганской генерирующей компании» (КГК) отмечают, что тариф за коммунальные услуги покрывает не все статьи затрат, а высокая задолженность осложняет их работу. «Например, в преддверии летней ремонтной кампании она может привести как к сокращению запланированных ремонтов, так и увеличить сроки их проведения», – поясняет генеральный директор «КГК» Александр Прибылев.

ПАО «КГК» является гарантирующим поставщиком теплоэнергии и горячей воды в Кургане.