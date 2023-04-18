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Коммерсантъ FM
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Контрактника из Тувы приговорили к пяти годам колонии за оставление части в ЛНР

Красноярский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту виновным в самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 337 УК) в Луганской народной республике (ЛНР). Его приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима. Приговор был вынесен 11 апреля.

Имя осужденного не раскрывается. Однако, по информации ТАСС, мужчину зовут Буян Тунай. Из сообщения пресс-службы суда следует, что он проходил военную службу по контракту в одном из городов Хабаровского края. В сентябре 2022 года в рамках российской военной операции на Украине мужчину отправили в ЛНР.

«Желая временно отдохнуть от военной службы и увидеться с родственниками, рядовой без уважительных причин не прибыл на службу, после чего убыл в Республику Тыва, где проводил время по своему усмотрению»,— говорится в сообщении.

Суд установил, что в военную комендатуру Кызыльского гарнизона мужчина прибыл в ноябре прошлого года, где сообщил о «совершенном деянии», поэтому «его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений было прекращено».

11 апреля 2023 года после оглашения приговора военнослужащего взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

О рекомендациях Верховного суда при рассмотрении дел на время боев и подготовки к ним — в материале «Ъ» «Военным пропишут особый период».

Милена Костерева

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