«Аэрофлот» увеличит частоту полетов из Перми в Сочи

С 1 июня самолеты «Аэрофлота» начнут летать из Перми в Сочи ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Программа полетов из пунктов РФ на юг страны была запущена в 2021 году и показала свою актуальность и востребованность,— сообщается на сайте авиаперевозчика.— За счет увеличения частоты выполнения рейсов авиакомпания предоставит своим пассажирам больше возможностей для комфортных прямых перелетов на побережье Черного моря в пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул».

В настоящее время рейсы «Аэрофлота» из Перми в Сочи осуществляются три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.