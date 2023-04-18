В Новосибирске будут судить мужчину, который на джипе наехал на судебного пристава

На рассмотрение Заельцовского райсуда Новосибирска поступило уголовное дело 53-летнего жителя областного центра, который на внедорожнике наехал на судебного пристава-исполнителя, сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам уголовного дела, 13 января 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем Range Rover своей супруги, наехал на судебного пристава, прибывшую для производства исполнительных действий: на внедорожник суд наложил запрет на распоряжение и совершение регистрационных действий. В результате наезда судебный пристав получила телесные повреждения.

Следственные органы возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч.1 ст. 318 УК РФ). Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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Илья Николаев