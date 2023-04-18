Новосибирский кардиохирург заплатит государству стоимость конфискованных в Нью-Йорке квартир

Советский райсуд Новосибирска изменил порядок исполнения решения об обращении в доход государства зарубежной недвижимости Евгения Покушалова — бывшего заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. академика Мешалкина. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В 2021 году суд по иску прокуратуры обратил в доход государства две квартиры кардиохирурга в Нью-Йорке площадью около 100 кв. м каждая. В материалах ведомства указывалось, что замдиректора клиники не отразил в ежегодных декларациях сведения о принадлежащей ему с 2014 года квартире в США стоимостью почти $1,3 млн, а также о произведенных на ее приобретение расходах. Кроме того, кардиохирург не сообщил о приобретении в 2017 году фирмой One Hanson Place 16G LLC, соучредителем которой он является вместе с сестрой, еще одной квартиры в США за ту же цену.

Решение о конфискации зарубежных активов Евгения Покушалова общей стоимостью около 123 млн руб. вступило в законную силу, однако до настоящего времени судебные акты не исполнены. В связи с этим территориальное управление Росимущества обратилось в суд с заявлением о взыскании с Евгения Покушалова и с его родственницы стоимости квартир в США, в связи с невозможностью их обращения в доход РФ. Суд этот иск удовлетворил.

Сейчас Евгений Покушалов отбывает срок в колонии общего режима ИК-3, которая находится в Первомайском районе Новосибирска. В ноябре 2021 года Центральный райсуд Новосибирска назначил кардиохирургу по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) два с половиной года заключения и штраф в размере 400 тыс. руб., в феврале 2022 года законность приговора подтвердил Новосибирский областной суд. Член-корреспондент РАН фигурировал в уголовном деле о масштабных хищения при госзакупках для клиники Мешалкина, где он курировал научно-экспериментальную работу. Общая сумма хищений, установленная следствием, составила более 1,8 млрд руб. На следствии Евгений Покушалов заключил соглашение о сотрудничестве, дав показания на предполагаемых сообщников.

В середине марта 2023 года суд удовлетворил ходатайство Евгения Покушалова об УДО, но прокуратура подала протест на это решение.

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Илья Николаев