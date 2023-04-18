За самовольное оставление зоны боевых действий жителя Тывы приговорили к пяти годам колонии

Красноярским гарнизонным военным судом осужден военнослужащий из Тывы, который самовольно покинул зону боевых действий (ч. 5 ст. 337 УК РФ – самовольное оставление части без уважительной причины в период мобилизации, наказываются лишением свободы до десяти лет).

Рядовой служил по контракту в Хабаровском крае, однако в сентябре 2022 года был отправлен для выполнения боевых задач в Луганскую народную республику в рамках специальной военной операции, сообщает пресс-служба суда.

В этот же период он самовольно покинул место службы и отправился домой в республику Тыва, чтобы увидеться с родными. Только в ноябре осужденный прибыл в военную комендатуру.

Приговором суда ему назначено пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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Лолита Белова