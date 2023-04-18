Кассир кинотеатра в Норильске подозревается в организации кражи 4 млн рублей

В Норильске расследуется уголовное дело о краже 4 млн руб. из сейфа кинозала, сообщает полиция Красноярского края. Подозреваемой по делу проходит кассир кинотеатра, которая, как полагает следствие, знала, что у директора кинозала хранится крупная сумма денег.

Она спланировала преступление, кражу совершил ее сообщник, считают правоохранители. «Ночью в маскировочном костюме он пробрался в здание и похитил сейф, в котором находились деньги», - сообщает полиция. Для вскрытия сейфа мужчина снял квартиру и запасся необходимым инструментом.

Злоумышленник и кассир кинозала были задержаны в течение суток. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, до 10 лет лишения свободы). Подозреваемого мужчину заключили под стражу, сотрудницу кинозала оставили под подпиской о невыезде.

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