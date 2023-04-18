«Русский уголь» увеличил добычу угля в Хакасии на 10%

Компания «Русский уголь» в первом квартале 2022 года увеличила добычу в Хакасии на 10%. За этот период добыто 687 тыс. тонн каменного энергетического угля марки «Д» на разрезе Кирбинский, сообщает пресс-служба компании. За аналогичный период 2022 года – 627 тыс. тонн. Всего в прошлом году компания добыла в Хакасии 2,6 млн тонн угля (+24% к показателям 2021 года).

Добыча на разрезе Кирбинский ведется с 2019 года на территории Бейского каменноугольного месторождения. Балансовые запасы участков разреза – около 350 млн тонн угля.

«Русский уголь» также ведет добычу в Красноярском крае (разрезы Переясловский, Саяно-Партизанский, Абанский) и в Амурской области (разрезы Северо-Восточный и Ерковецкий).

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Оксана Павлова