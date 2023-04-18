ТАСС: неатомная подлодка «Санкт-Петербург» будет списана

Неатомная подводная лодка «Санкт-Петербург» планируется к списанию, сообщили источники ТАСС. Утверждается, что затраты на ее модернизацию превышают расходы на строительство новой подлодки. По данным собеседника российского госагентства, «решение на этот счет принято».

«Санкт-Петербург» — головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада»). Заложена в 2005 году, строительство приостанавливалось и было возобновлено в 2013 году. Опытная эксплуатация началась в мае 2010 года. Вошла в боевой состав Северного флота в 2021 году. Две подлодки проекта 677 были законтрактованы в 2019 году.

Леонид Уварчев