Жители вернулись к займам

На рынке потребительского кредитования Татарстана наметилось оживление. Количество займов, выданных жителям на покупку товаров, в марте увеличилось более чем на 23%. Однако оно по-прежнему меньше, чем было до начала спецоперации РФ на Украине. Как отмечают эксперты, преимущественно деньги занимают на бытовую технику, одежду, оплату занятий и курсов для детей. В то же время «на фоне общей неопределенности заемщики с осторожностью прибегают к новым кредитным обязательствам» и многие жители по-прежнему продолжают экономить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В марте 2023 года жителям Татарстана выдали 35,78 тыс. потребительских кредитов. Это на 23,5% больше, чем в феврале, когда банки выдали 28,98 тыс. таких займов. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), которое проанализировало данные 4 тыс. финансовых организаций.

Если сравнивать с мартом прошлого года, то количество выданных потребительских кредитов увеличилось вдвое. Однако столь радикальный рост объясняется падением выдачи потребкредитов в связи с началом спецоперации в 2022 году. «Это стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление»,— напоминают в НБКИ. Тогда количество выданных потребительских кредитов в регионе сократилось сразу на 55%. Таким образом, сейчас рынок потребительского кредитования остается ниже уровня февраля прошлого года.

Такая же ситуация наблюдается и в целом по РФ. В марте 2023 года было выдано 1,09 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 22,4% больше, чем за предыдущий месяц. А в сравнении с мартом прошлого года рост составил 128%. Наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ в марте 2023 года было выдано в Москве (65,7 тыс.), Московской области (56,6 тыс.), Краснодарском крае (40,9 тыс.), Санкт-Петербурге (40 тыс.). Татарстан занял в этом рейтинге пятое место.

В НБКИ отмечают, что в марте выдача потребкредитов выросла во всех регионах страны. При этом в Москве, например, рост составил почти 26%. В Нижегородской области количество кредитов увеличилось на 25%, в Самарской области — на 26,3%. «После трех месяцев непрерывного сокращения в марте выдача потребительских кредитов в стране существенно выросла. В то же время компенсировать предшествующее падение в полной мере не удалось, выдача лишь вернулась на уровень лета прошлого года»,— говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он указывает, что «на фоне общей неопределенности заемщики с осторожностью прибегают к новым кредитным обязательствам, многие склоняются к сберегательной модели финансового поведения».

Как сообщал „Ъ“, по итогам 2022 года оборот розничной торговли сократился на 3,1% — до 1,22 трлн руб. Снижение потребительской активности произошло на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. В апреле–июне падение составляло 7,7%. В третьем квартале сокращение удалось значительно снизить, но в октябре, после объявления мобилизации, жители Татарстана снова стали экономить. В 2022 году в Татарстана было выдано 1,18 млн новых потребкредитов на общую сумму 330 млрд руб. Это оказалось на 24% меньше, чем годом ранее. Жители Татарстана стали значительно реже брать кредиты наличными, а также оформлять займы на покупку квартир и автомобилей. Количество потребительских кредитов снизилось на 27%.

В начале 2023 года потребительская активность жителей Татарстана продолжила снижаться. Так, в январе–феврале оборот розничной торговли снизился еще на 2,4%. При этом траты жителей на продукты увеличились на 7,4%, а на непродовольственные товары сократились на 11,1%. В то же время траты в кафе, барах и ресторанах увеличились на 16,3%. Объем платных услуг вырос на 3,2%.

«Оживление активности заемщиков может быть связано с низкой базой января–февраля, плюс свое влияние оказало Восьмое марта с традиционно высокой потребностью в деньгах на подарки»,— предполагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он отмечает, что, «несмотря на то, что средний размер кредита снизился, люди продолжают обращаться к займам в связи с необходимостью закрывать потребности в товарах неповседневного потребления». «Это бытовая техника, сезонная одежда, средства также требуются на оплату учебы или курсов для детей»,— перечисляет эксперт. Господин Жарский указывает, что «в целом, несмотря на отсутствие заметного роста доходов населения, потребность в кредитах так или иначе продолжает держаться на уровне, так как это уже устоявшаяся модель потребительского поведения».

Кирилл Антонов