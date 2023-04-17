«Прошу увидеть халатность, а не киллера»

В Краснодарском краевом суде завершились прения по громкому уголовному делу об убийстве пятилетнего Вовы П., совершенном девятого июня прошлого года. Гособвинение просит приговорить отчима убитого мальчика к 22 годам колонии строгого режима, мать — к 21 году лишения свободы. Защита обвиняемых уже заявила о намерении переквалифицировать дело и обжаловать приговор. Юристы считают, что вероятность оправдательного приговора крайне мала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвинение считает супругов Бугорковых виновными в убийстве пятилетнего Вовы и просит для них максимальные сроки лишения свободы

Фото: Олег Исаев Обвинение считает супругов Бугорковых виновными в убийстве пятилетнего Вовы и просит для них максимальные сроки лишения свободы

Фото: Олег Исаев

Семнадцатого апреля в Краснодарском краевом суде государственный обвинитель запросил реальные сроки наказания для предполагаемых убийц пятилетнего Вовы П., чье тело в июне прошлого года правоохранители извлекли из земли на берегу реки Кубани в микрорайоне Гидростроителей. Для отчима убитого мальчика — Сергея Бугоркова — прокуратура запросила 22 года колонии строгого режима, для матери ребенка — Алены Бугорковой — 21 год лишения свободы. Обвиняемые отказались от реплик, доверив выступление в прениях своим адвокатам.

Защитник Сергея Бугоркова настаивает на том, что его подзащитный не убивал Вову, и попросил суд оправдать подсудимого, а также переквалифицировать дело в его отношении со статьи «Убийство» (ст. 105 УК РФ) на статью «Оставление в опасности» (ст. 125 УК РФ). «Скалка — женский предмет, что указывает на способ совершения преступления и кем оно было совершено. Мой подзащитный же, наоборот, настаивал на вызове скорой помощи»,— заявила адвокат Сергея Бугоркова Екатерина Макличенко.

Адвокат Алены Бугорковой также попросил оправдать женщину и переквалифицировать дело на статью «Оставление в опасности». По словам защитника, убийство мальчика — «результат халатного действия по отношению к ребенку, а не целенаправленное деяние». В частности, по утверждению представительницы обвиняемой Бугорковой, женщина в момент смерти мальчика спала и не могла понимать, что ребенок умирает. «Прошу увидеть в моей клиентке халатность, а не киллера»,— заявила адвокат женщины.

В ходе судебного следствия Алена Бугоркова отказалась от показаний в зале суда, руководствуясь 51-й статьей Конституции России. По словам адвокатов, она взяла всю вину за смерть сына на себя, заявив, что оговорила мужа на предварительном следствии из-за гормональных проблем, которые были связаны с беременностью (Алена Бугоркова находится в положении).

Сергей Бугорков в показаниях на суде заявил, что не бил пасынка, а смерть мальчика наступила после того, как его избила мать. Мужчина утверждал в суде, что хотел спасти Вову, делая ему искусственное дыхание, а когда стало ясно, что ребенок умер, именно Алена предложила отнести тело на берег Кубани и сообщить в полицию, что мальчик потерялся.

Сергей и Алена Бугорковы 9 июня 2022 года обратились в полицию и экстренные службы со сведениями о пропаже своего пятилетнего сына. Позже следователи выяснили, что мать погибшего ребенка и ее сожитель накануне вечером избили мальчика массажером, скалкой и проводом от телефона, после чего утром обнаружили, что Вова не подает признаков жизни. По версии следствия, Бугорковы положили тело в челночную сумку, которую закопали на берегу Кубани. Поиски мальчика длились почти сутки.

Как рассказала “Ъ-Кубань” адвокат Бугоркова — Екатерина Макличенко, в основе обвинения лежат показания секретного свидетеля, который сидел в одной камере с Сергеем, а также малолетней дочери Бугорковой. По мнению обвиняемого, показания могли быть даны под давлением бабушки, у которой живет девочка, после того как Алену Бугоркову лишили родительских прав. «В случае обвинительного приговора мы намерены переквалифицировать дело и обжаловать решение»,— говорит госпожа Макличенко.

По мнению адвоката Александра Валявского, вероятность оправдательного приговора в данном случае крайне мала. При этом он отмечает, что и пожизненный приговор, о котором просят потерпевшие, маловероятен. «В данном конкретном случае суд встанет, скорее, на сторону обвинения»,— считает юрист.

Олег Исаев

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