Борьбе с бедностью нужны только деньги

Новые коммерческие базы данных о потребительских предпочтениях уже позволяют экономистам проверять давно сформулированные теории о потребительском поведении. В одной из последних работ, используя данные компании Infutor, экономисты подтвердили тезис, в последнее время часто оспариваемый в науке: по их расчетам, сегрегация потребления, ограничивающая доступ отдельных групп населения к товарам и услугам, в основном определяется неравенством в доходах, а уровень образования, расовая принадлежность потребителя, его происхождение, культура второстепенны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Проблема потребительской сегрегации — формирование в социальных группах и на отдельных территориях устойчивых двусторонних (и на стороне спроса, и на стороне предложения) паттернов потребления — экономистов интересует как минимум с 1950-х годов. Эффективная рыночная конкуренция должна разрушать такую сегрегацию (что она делает нечасто), экономическая теория предполагает, что сегрегация уменьшает как объем доступных обществу в целом благ, так и благосостояние сегрегированных групп. Но проверить, какие именно причины поддерживают сегрегацию на уровне потребления,— дорого и сложно, что способствовало появлению групп теорий, согласно которой сегрегации способствуют в первую очередь культурные факторы, в том числе социальное происхождение потребителей. С другой стороны, мейнстримная теория (не без околомарксистского акцента) предполагает, что ключевой фактор сохранения потребительской сегрегации (другие формы — например, географическая — изучены лучше) — доходное и имущественное неравенство, а не что-то другое.

Полноценно проверить гипотезы на материале США экономисты Корина Боар из Университета Нью-Йорка и Элиза Жаннон из барселонского центра CRIE впервые попытались не на данных официальной статистики, а де-факто на лонгитюдных данных коммерческого сектора — частной базе данных Infutor, консолидирующей с 1980-х, а в ряде случаев (недвижимость) с 1950-х открытые данные о собственности на недвижимость, сделках с ней, покупках автомобилей и ряде других расходов граждан США. Infutor, как выяснили Боар и Жаннон,— почти идеальный «собиратель» маркетинговых данных в отношении предельно 250 млн жителей США (относительно подробные данные — о 150 млн). Динамику потребительской сегрегации, в первую очередь на продажах автомобилей и домов, Боар и Жаннон могли анализировать за последние 15 лет, причем с 2019 года база Infutor, которая актуализировалась ранее раз в год, обновляется в значительной своей части ежемесячно.

Вывод работы, препринт которой опубликован вчера NBER, не слишком эффектен, но достаточно надежен: Боар и Жаннон убедительно демонстрируют, что главный фактор потребительской сегрегации — разница в доходах, существенно меньшую роль играет в США расовый фактор, прочие переменные несущественны. Соответственно, сегрегация по потреблению выше всего в богатейшем «городе контрастов» Нью-Йорке, ниже — в доходно однородном и относительно бедном Вайоминге. Для России, отметим, подтверждение часто оспариваемого тезиса могло бы быть важным при определении стратегий борьбы с застойной бедностью в регионах, если бы это подтверждение было кем-либо востребовано: и цифровизация ФНС, и информатизация частного ритейла в РФ могли бы уже сейчас дать для быстрой проверки предположений на этот счет информресурсы, сравнимые с теми, что почти случайно обнаружены Боар и Жаннон в США.

Дмитрий Бутрин