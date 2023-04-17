«РВК-Воронеж» вышел в финал

«РВК-Воронеж» стал финалистом I Национальной премии «Умный город» за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Федеральное жюри конкурса отметило воронежскую компанию в числе победителей номинации «Цифровой водоканал» за лучшее решение по трансформации системы водоснабжения. Об этом рассказал генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко в интервью, которое прошло по инициативе Центра управления регионом Воронежской области на медиаплощадке редакции «Комсомольская правда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РВК-Воронеж Фото: РВК-Воронеж

«Мы создали цифровой ситуационный центр водоканала, который внедряем в настоящее время. Это платформа для автоматизации процессов управления бесперебойным водоснабжением потребителей. Теперь наши диспетчеры находятся буквально за пультом большой системы по управлению гидробалансом города. Такое усовершенствование технологических и управленческих процессов позволяет предотвращать возможные нештатные ситуации. Так как все параметры сетей фиксируются системой, и при их критическом изменении идет моментальная подача сигнала соответствующей службе о необходимости принятия решений. Мы уверены, что внедрение ситуационного центра повысит уровень удовлетворенности абонентов работой водоканала», - отметил Олег Николаенко.

Проект Минстроя РФ по цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика». За пять лет 200 городов из 48 субъектов РФ внедрили решения, способствующие созданию комфортных условий для жизни граждан страны.

Премия за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства организована при поддержке администрации президента РФ, Минцифры, Народного фронта, Агентства стратегических инициатив, Росмолодежи, Общественной палаты РВ, АНО «Диалог» и др. Конкурс является площадкой для определения лучших представителей профессионального сообщества и территорией для обмена опытом современных практик в области комфортной городской среды.

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