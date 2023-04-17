Информацию о загрязнении Цемесской бухты проверит Росприроднадзор

С 20 апреля по 30 ноября специалисты Росприроднадзора проведут обследование экологического состояния побережья Цемесской бухты Черного моря. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава ведомства Светлана Радионова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Экспертам предстоит изучить на превышение допустимого содержания нефтепродуктов, железа, цинка, марганца и других загрязняющих веществ поверхностные воды, а также донные отложения. Помимо Цемесской бухты сотрудники Росприроднадзора проверят информацию о загрязнении Каспийского моря в Дагестане, рек Иртыша, Дона, Оби, Волги, Ангары.

«Будем выявлять несанкционированные сбросы сточных вод и отходов, затонувшие суда, незаконные постройки в границах водоохранных зон, размещение кладбищ и скотомогильников, а также свалки отходов производства и потребления»,— сообщила Светлана Радионова.

Тат Гаспарян

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