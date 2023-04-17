В Новороссийске 18–19 апреля отключат воду

Из-за реконструкции Троицкого группового водопровода 18 и 19 апреля в Новороссийске отключат водоснабжение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Подача воды будет прекращена с 6:00 18 апреля до 16:00 19 апреля. В штатном режиме водоснабжение будет осуществляться с 20 апреля. Население Новороссийска, поселка Верхнебаканский и села Гайдук обеспечат водой по графику: 18 апреля с 18:00 до 20:00 часов, 19 апреля с 19:00 до 20:00.

«В настоящее время делается все, чтобы минимизировать отключения воды из-за аварийных ситуаций, а также увеличить объем подаваемого в Новороссийск водоснабжения»,— написал глава Новороссийска.

Тат Гаспарян

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