Проект упаковали в ВАТУ

Пермский застройщик займется комплексным развитием бывших земель минобороны РФ вблизи расформированного военного авиационно-технического училища (ВАТУ) на ул. Карпинского, 115. Соответствующее соглашение ГК «ПМД» заключил с краевыми властями. На 4,2 га в микрорайоне Нагорном компания возведет 70–75 тыс. кв. м жилья и детский сад. Девелопер построит также улично-дорожную сеть, реконструирует часть улицу Карпинского и обустроит открытый спортобъект в парке Победы напротив. Эксперты интересуются деталями размещения парковок и передачи дорог властям. Участники рынка недвижимости обращают внимание на нехватку социнфраструктуры в Индустриальном районе Перми и считают, что девелопер должен возводить детский сад одновременно с первыми очередями строительства жилья.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Концепция застройки участка на ул. Карпинского, 115 в Перми Фото: Концепция застройки участка на ул. Карпинского, 115 в Перми

Застройщик «ПМД» заключил с краевыми властями соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) площадки на ул. Карпинского, 115. Как стало известно на заседании пермской комиссии по землепользованию и застройке 17 апреля, соглашение заключили в этом месяце. Группа планирует жилую застройку 4,2 га в Индустриальном районе города. ПМД предложил комиссии по ПЗЗ установить на двух своих участках по ул. Карпинского, 115, зону комплексного развития. Сейчас они находятся в зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. По словам представителя ГК «ПМД» Руслана Солина, на ул. Карпинского, 115, возведут 70–75 тыс. кв. м жилья переменной этажности — от 7 до 9 этажей. Также там построят детский сад на 189 мест, реконструируют улично-дорожную сеть, в частности участок ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до территории КРТ. В парке Победы напротив девелопер разместит открытое спортивное сооружение для жителей микрорайона.

По данным «Ъ-Прикамье», возводить ЖК из нескольких домов ПМД будет в пять этапов, строительство детсада запланировано на третьем этапе. При подготовке концепции комплекса девелопер учел использование во внешнем облике домов натуральных материалов. В концепции сформирован многоярусный рельеф застройки и продуманы детские площадки для разных возрастов.

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Участок на ул. Карпинского, 115, неоднократно менял владельцев. Сначала он принадлежал Минобороны, после расформирования ВАТУ находился в федеральной собственности. В 2007 году контроль над ним получил бизнесмен Вадим Зак, брат совладельца «Хромой лошади» Анатолия Зака. В конце 2011 года территорию на ул. Карпинского внесли в ЗПИФН «Перминвест-Недвижимость», 100% паев которого принадлежало Экопромбанку. Новые владельцы собирались застроить площадку жильем экономкласса, но проект не реализовали. В 2019 году после банкротства Экопромбанка указанную территорию на торгах приобрела предприниматель Оксана Волкова, а затем перепродала актив. ПМД купил участок уже в 2020 году.

Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова предложила членам комиссии по ПЗЗ высказаться о проекте ПМД, в частности о фасадных решениях. Первый замначальника департамента градостроительства и архитектуры — главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин заметил, что на заседании комиссии сложно выдвигать предложения по фасадным решениям будущего комплекса. «Предлагаю застройщику обсудить их в рабочем порядке»,— подчеркнул господин Лапшин. Представитель ПМД согласился с этим предложением.

Гендиректор архитектурного бюро «ЛАД» Максим Моховиков поинтересовался, в чьей собственности будут внутриквартальные улицы комплекса. По словам Ларисы Ведерниковой, согласно документации по планировке территории улично-дорожную сеть микрорайона передадут муниципалитету. Участки под домами перейдут в общедолевую собственность. Отвечая на вопросы членов комиссии о парковках, Руслан Солин заметил, что возле участков ПМД находятся гаражные кооперативы, а на территории самого комплекса будут открытые парковки.

Главу краевого минстроя Артема Габдрахманова интересовало, выделит ли ПМД существующий проезд к своей площадке, проходящий по территории третьих лиц, в качестве территории общего пользования. Начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова пояснила, что девелопер предложит такие проектные решения на своей земле, чтобы дорогами могли пользоваться все жители. «Это правильное решение, чтобы дополнительные затраты не падали на городские власти. Подход, используемый в рамках КРТ, правильный, максимальную нагрузку по „социалке“ и транспортной инфраструктуре с города мы снимаем»,— заявила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

По словам гендиректора АН «Респект» Алексея Ананьева, спрос на жилье в Индустриальном районе остается на стабильном уровне, поэтому жилая застройка там перспективна. «В Индустриальном районе количество новостроек велико, а социальная инфраструктура не возводится. Предполагаю, что у будущих покупателей квартир в этом комплексе могут возникнуть вопросы о доступности социнфраструктуры»,— подметил господин Ананьев. Собеседник считает, что строить соцобъект девелоперу правильнее одновременно с первым и вторым этапами освоения территории, чтобы жители комплекса были сразу обеспечены местами в детсадах. Гендиректор АН «Респект» также обратил внимание на растущую транспортную загруженность улицы Карпинского, высказав мнение, что активных строительных работ по реконструкции участка на Карпинского сейчас не ведется.

Евгения Ахмедова