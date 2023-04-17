К порту «Пермь» пришвартовались чиновники

Росимущество, которое в октябре прошлого года стало мажоритарным акционером АО «Порт Пермь», практически полностью взяло под контроль совет директоров предприятия. В частности, в совет вошли и. о. главы администрации губернатора Прикамья Александр Смертин и зампредседателя правительства региона Андрей Алякринский. Еще одним членом совета стал миноритарный акционер Дмитрий Лепешкин, который подарил правительству края одну акцию АО «Порт Пермь». Ранее обществу принадлежали несколько участков на берегу Камы в центре Перми, но сейчас они находятся в собственности другого, независимого от общества юрлица. Собеседники «Ъ-Прикамье» полагают, что власти намерены использовать эту территорию для инфраструктурных проектов. Но для этого необходимо вернуть в федеральную собственность все земельные участки, хотя не исключен и вариант их выкупа.



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Сообщение о существенном факте АО «Порт Пермь» опубликовало 4 апреля. Из документа следует, что 79,6% акций предприятия с конца октября прошлого года принадлежат Росимуществу. Еще 19,21% акций принадлежат пермскому бизнесмену и юристу Дмитрию Лепешкину, а 0,35% — генеральному директору АО Андрею Мальцеву. Напомним, ранее Арбитражный суд Пермского края признал незаконными сделки по приобретению акций АО «Порт Пермь» группой акционеров, которая, по его мнению, контролировалась иностранным гражданином Чарльзом Батлером. Контрольный пакет акций предприятия было решено передать Росимуществу. В то же время новый мажоритарий длительное время не инициировал собрание акционеров.

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АО «Порт Пермь» занимается добычей и реализацией нерудно-строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. По итогам прошлого года чистый убыток компании составил 10,7 млн руб. При этом компании ранее принадлежало несколько участков на берегу Камы в центре Перми. В 2009 году предыдущие собственники анонсировали реализацию на этой территории девелоперского проекта. В итоге строительство так и не началось. Сейчас владельцем этих участков является ООО «Порт Сити», которым, по данным «СПАРК-Интерфакс», владеет чешская компания Daltamen. В качестве членов правления последней указан некий Дмитрий Колесников.

В прошлом году миноритарий Дмитрий Лепешкин обратился в арбитраж с требованием обязать «Порт Пермь» провести общее собрание акционеров компании с повесткой дня о прекращении полномочий предыдущего состава совета директоров общества и выбора нового совета. В конце марта суд прекратил производство по делу в связи с отказом господина Лепешкина от исковых требований. Как рассказали собеседники «Ъ-Прикамье», это произошло, поскольку АО провело собрание акционеров, в ходе которого был выбран новый состав совета директоров.

Из опубликованных документов следует, что в состав совета вошли господин Лепешкин, а также исполняющий обязанности главы администрации Пермского края Александр Смертин и вице-премьер регионального правительства Андрей Алякринский. В совет директоров избраны также Анна Дрокова и Сергей Суворов. Первая упоминается в открытых публикациях как заместитель начальника одного из отделов Росимущества, в разное время она входила как представитель ведомства в советы директоров различных предприятий энергетической сферы. Сергей Суворов несколько лет назад был заместителем руководителя управления федерального агентства морского и речного транспорта.

Включение в совет директоров представителей краевых властей произошло незадолго до объявления о том, что правительство региона намерено участвовать в уставном капитале АО «Порт Пермь». Как следует из постановления этого исполнительного органа власти, Пермскому краю теперь принадлежит одна акция АО, которую правительство получило от Дмитрия Лепешкина по договору дарения. Генеральный директор АО «Порт Пермь» Андрей Мальцев пока продолжает, по данным «СПАРК-Интерфакс», работать в этой должности, но выведен из состава совета директоров.

В пресс-службе губернатора вчера не смогли оперативно прокомментировать планы в отношении порта «Пермь».

Имущественный комплекс, а также часть земельных участков на территории порта в центре города принадлежат не АО, а другим компаниям. Среди них подконтрольное этому акционерному обществу ООО «Порт Пермь», ООО «Диджитал Порт», ООО «Порт Сити», ООО «Инвестгрупп», а также чешская компания «Далтамен, СЕ». Осенью прокуратура Пермского края обратилась в суд с иском к Росимуществу и указанным компаниям. По мнению надзорного органа, в 2009 году федеральное агентство по управлению имуществом незаконно передало портовые объекты инженерной инфраструктуры и 31 земельный участок. На минувшей неделе Арбитражный суд Пермского края отказал прокуратуре в удовлетворении этих требований в полном объеме.

Источник, знакомый с ситуацией в компании, полагает, что вхождение в совет директоров АО «Порт Пермь» представителей региональных властей свидетельствует о намерении контролировать развитие площадки в центре города. «Это может быть как девелоперский, так и инфраструктурный проект,— считает он,— но для этого нужно вернуть спорное имущество, прежде всего земельные участки. И только после этого решать вопрос об их приватизации или передаче в собственность региона, поиске инвестора или концессионера». Впрочем, собеседник «Ъ-Прикамье» не исключил, что теоретически существует и возможность выкупа спорного имущества у не подконтрольных АО «Порт Пермь» структур.

Дмитрий Астахов