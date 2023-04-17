«Пусть сидит»

Судья Ленинского райсуда Уфы Эльвира Якупова отказала в удовлетворении заявления осужденного за кражу денег дольщиков ЖК «Миловский парк» Дмитрия Комлева. Приговоренный к десяти годам заключения бывший руководитель стройкомпании просил заменить лишение свободы на принудительные работы. С решением судьи согласились практически все потерпевшие, присутствовавшие на заседании. Адвокат осужденного Дамир Исмагилов сообщил «Ъ-Уфа» о намерении обжаловать решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Невская, Коммерсантъ Фото: Юлия Невская, Коммерсантъ

Судья Ленинского райсуда Уфы Эльвира Якупова рассмотрела заявление одного из руководителей ООО «Килстройинвест» Дмитрия Комлева (руководил компанией в 2010-2014 годах) о замене наказания. В январе 2022 года Дмитрий Комлев был приговорен Октябрьским райсудом Уфы к десяти годам лишения свободы, а Иван Арапов и Павел Рыцев (возглавляли «Килстройинвест» в 2014-2017 годах) — к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного ущерба путем обмана (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Вину признал только Павел Рыцев, но частично. В июле того же года по решению Верховного суда Башкирии приговор был смягчен: Дмитрию Комлеву срок снизили до восьми лет и шести месяцев, а Ивану Арапову и Павлу Рыцеву назначили пять лет и шесть месяцев и пять лет условно (их освободили из-под стражи).

С сентября 2013 по июль 2017 года, как ранее сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на прокуратуру республики, руководители «Килстройинвеста» под видом строительства малоэтажных жилых домов в ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе заключали договоры долевого строительства и инвестирования. Застройщик не выполнил свои обязательства, причинив более чем 1,2 тыс. граждан и 200 членам жилищно-строительных кооперативов ущерб на сумму около 2,4 млрд руб. Также пяти компаниям-подрядчикам был причинен ущерб на сумму почти 45 млн руб.

В зал суда, где должно было состояться рассмотрение ходатайства Дмитрия Комлева, собралось около 40 потерпевших. Сам осужденный участвовал в заседании по ВКС.

В начале заседания его адвокат Дамир Исмагилов просил приобщить к материалам письмо, выданное ООО СК «Миловский парк», согласно которому оно трудоустроит Дмитрия Комлева на должность инженера, если ему заменят наказание. Судья удовлетворила ходатайство.

Приступая к рассмотрению заявления о замене срока заключения на принудительные работы, госпожа Якупова спросила у осужденного, почему он этого достоин. «Тем, что были приложены все усилия для погашения ущерба. Ответ минстроя говорит о том, что было 1200 дольщиков, а стало 1860. То есть плюс 660 человек получили квартиры в «Миловском парке». На сегодняшний день там строятся и продаются квартиры. Сдача квартир происходит»,— сказал он.

Дамир Исмагилов добавил, что Дмитрий Комлев ранее судим не был и на его иждивении есть ребенок. «Что касается материального ущерба, есть ответ Фонда защиты прав дольщиков, согласно которому, когда к ним переходили права и обязательства («Килстройинвеста»), то перешли и права на объекты и земельные участки общей стоимостью около 1,1 млрд руб.»,— сказал адвокат.

По его словам, согласно ответу минстроя Башкирии, 589 граждан, в частности, получили квартиры путем расселения из ЖК «Миловский парк» в ЖК «Молодежный». «Кто-то получил компенсационные выплаты»,— добавил он, напомнив, что «институт замены наказаний создан не для того, чтобы освободить от наказания».

Тем не менее, присутствовавшие на суде потерпевшие выступили против удовлетворения заявления Дмитрия Комлева. Некоторые из них говорили, что хоть и получили квартиры, «но не за счет Комлева», а другие и вовсе — остались без жилья и компенсаций. «Возражаю. В третьем квартале не достроен ни один дом», — сказала одна из потерпевших. Другая, на вопрос судьи, принимались ли Комлевым меры по возмещению ущерба, ответила отрицательно. «Дом был построен не за счет Комлева, а за счет Фонда. Пусть сидит»,— добавил еще один потерпевший.

По словам другой потерпевшей, которая также не получила жилье, Комлев посоветовал ей обратиться в Фонд обманутых дольщиков, поскольку ее дом достроен.

Адвокат Дамир Исмагилов, выступая в конце заседания, не согласился с выводами, что «все делал Фонд». Он сказал, что ему перешли не только активы «Килстройинвеста», но и нереализованное жилье на сумму около 2 млрд руб. для продажи.

В конце заседания Эльвира Якупова выслушала мнение и помощника прокурора Ленинского района Алины Зубаировой. Она также просила отказать в удовлетворении заявления, поскольку осужденный, по ее мнению, попыток по возмещению ущерба не предпринимал.

Пробыв недолго в совещательной комнате, Эльвира Якупова решила отказать Комлеву в удовлетворении заявления.

Дамир Исмагилов сообщил «Ъ-Уфа» о намерении обжаловать решение суда.

Венера Хисамова