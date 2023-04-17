Кабмин отключает авто пилот

Министерство транспорта Башкирии намерено завершить пилотный проект по внедрению единой транспортной карты «Алга, Башкортостан», который начался в 2019 году. По данным правительства, к единой транспортной системе присоединились 69 республиканских перевозчиков, которые оснастили свои автобусы платежными терминалами. В ходе пилотного проекта с использованием «Алги» было совершено 230,3 млн поездок на 5,3 млрд руб.— почти половина всех поездок на общественном транспорте Башкирии. Таким образом, основная цель проекта — сокращение наличного оборота, была достигнута. По словам опрошенных перевозчиков, большую часть выручки генерируют безналичные формы оплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Транспортная карта «Алга, Башкортостан» прошла пилотное тестирование

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Транспортная карта «Алга, Башкортостан» прошла пилотное тестирование

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии опубликовало проект распоряжения правительства республики о завершении пилотного проекта по внедрению единой транспортной карты «Алга, Башкортостан» («Алга», работает на базе национальной платежной системы «Мир»). Общественное обсуждение документа завершится 20 апреля.

В распоряжении отмечено, что задачи пилотного проекта, начатого в июле 2019 года, выполнены: к транспортной системе присоединились 69 перевозчиков, которые оснастили свои автобусы платежными терминалами, внедрили оплату картами «Алга» и банковскими картами. Для этих целей АО «Башкирский регистр социальных карт» (БРСК, среди акционеров Башкирия и банк «Уралсиб») перевозчикам было передано 5,4 тыс. терминалов. Всего, по данным на январь, выпущено более 1,3 млн карт «Алга», в том числе 3,1 тыс. — для детей участников специальной военной операции. Организовано 2,3 тыс. пунктов продаж транспортных карт, в основном — в автобусах ГУП «Башавтотранс», уточняет минтранс, а также разработано мобильное приложение «Алга, Башкортостан», к которому подключились около 355 тыс. жителей республики.

В 2019 году, когда работа по созданию единой системы начиналась, власти Башкирии называли ее основной целью вывод выручки перевозчиков «из тени». По данным БРСК, с середины 2019 года из 531,4 млн поездок в общественном транспорте всех форм собственности общей стоимостью 13,56 млрд руб. по карте «Алга» было оплачено 230,3 млн поездок на 5,3 млрд руб., по банковским картам — 121,3 млн поездок на 3,68 млрд руб., за наличный расчет — 118,5 млн поездок на 3,6 млрд руб.

Заместитель генерального директора по перевозкам ГУП «Башавтотранс» Сергей Паскин сообщил «Ъ-Уфа», что большая часть поездок в Уфе и Уфимской агломерации совершается по картам «Алга» — более 50%, по банковским картам — около 30% и за наличный расчет — 10%. По его словам, стоимость проезда по «Алге» сегодня составляет 28 руб., 33 руб. — за наличный расчет и по банковским картам. Выпадающие доходы компенсируются из республиканского бюджета.

Председатель «Общественного союза пассажирских перевозчиков по РБ», владелец ООО «Пан авто» (обслуживает четыре городских маршрута) Александр Пудовин также сообщил, что большая часть оплаты происходит в безналичной форме: «В случае оплаты наличными наши водители выдают чеки. От налогов мы не уходим, из выручки высчитываем и отправляем 13% подоходного налога».

В ООО «Автомиг» сообщили, что на оплату наличными приходится менее 10%. Из остального объема около 30% приходится на оплату по карте «Алга».

Крупнейший в Уфе частный перевозчик ИП Фанис Батыров (владеет 300 автобусами, которые ездят по 13 городским маршрутам) отметил, что порядка 90% выручки обеспечивает безналичная форма оплаты, включая банковские карты и карты «Алга». Стоимость проезда по «Алге» не отличается от прочих форм оплаты и составляет сегодня 35 руб. Господин Батыров утверждает, что водители принимают карты к оплате, хотя во многих маршрутках висят таблички с просьбой совершать онлайн-переводы напрямую по номеру телефона. «Мы боремся с этим, постепенно искореняем. Связано это с тем, что при оплате через терминалы удерживаются комиссия в размере 4,5%, налоги и НДФЛ, так что желание водителей о наличной форме оплаты понятно, но мы его не поддерживаем», — прокомментировал Фанис Батыров.

Влада Шипилова