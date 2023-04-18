Оборонка займет на рынке облигаций

Петербургское оборонное АО «Заслон» готовится разместить облигации на 1 млрд рублей, планируя за счет полученных средств финансировать расширение производственных площадок и модернизацию производств, а также направить деньги на софинансирование проектов гражданского назначения. Эксперты расходятся во мнении относительно перспектив размещения займа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В конце апреля АО «Заслон» (ранее — ОАО «Научно-технический центр "Завод Ленинец"») проведет первый сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 1 млрд рублей, сообщила компания.

Ранее, в конце марта, предположительной датой сбора заявок в материалах организатора выпуска называлось 18 апреля, датой технического размещения — 20 апреля.

Облигации первого транша предусматривают полугодовые купонные выплаты. Ставка первого купона будет определена позднее. Диапазон доходности по устанавливаемому купону составит 12–12,50% годовых. Расчетная ожидаемая доходность к погашению (YTM) составит 12,36–12,89% годовых. Организаторами выпуска облигаций станут Банк «Россия» и «Промсвязьбанк». Заем будет размещен в рамках общей программы эмиссии облигаций компании, зарегистрированной в ноябре 2021 года и предусматривающей совокупный объем займа до 50 млрд рублей. Облигации в рамках этой бессрочной программы могут размещаться на срок до 10 лет.

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Заслон» серии 001Р-01 в конце декабря 2022 года, включив его в третий уровень котировального списка. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-02289-D-001P.

Выручка компании по итогам 2022 года увеличилась на 33% по сравнению с результатами 2021 года, составив 12 млрд рублей, сообщили в компании. В текущем году АО «Заслон» также прогнозирует рост финансовых показателей и выручки до уровня 14 млрд рублей.

Средства, привлеченные в результате размещения дебютного облигационного займа, АО «Заслон» планирует направить на расширение производственных и технологических возможностей площадок предприятия в Санкт-Петербурге, Пушкине и Новосибирске, на техническую модернизацию, пополнение оборотных средств, а также на софинансирование проектов гражданского направления (разработка медицинской техники и УЗИ-аппаратов, микроэлектроника, телекоммуникации, инфраструктурное строительство).

АО «Заслон» производит и разрабатывает продукцию оборонно-промышленного комплекса, а также гражданского назначения. Предприятие является правопреемником созданного в 1940-х годах Завода по производству радиолокационной и радиотехнической аппаратуры для авиации.

Если отталкиваться от доходностей на вторичном рынке в бумагах с рейтингом на уровне «BBB», то озвученный ориентир по купону от АО «Заслон» не выглядит привлекательно, а принимая во внимание также, что эмитент — дебютант, хотелось бы еще видеть и премию за этот самый дебют, считает аналитик ФГ «Финам» Алексей Козлов. «В результате, по нашему мнению, интересной могла бы быть доходность от 14%. Не является также аргументом в пользу эмитента то, что "Эксперт РА" в сентябре прошлого года понизило рейтинг компании с "BBB+". Однако тут стоит отметить, что "Заслон" — это предприятие оборонно-промышленного комплекса, и в текущих реалиях сравнение по рынку может быть не совсем релевантно»,— отмечает эксперт.

В свою очередь, директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский полагает, что выход на долговой рынок АО «Заслон» делает вполне своевременно: интерес к ее бумагам могут проявить не только институциональные инвесторы и фонды, но и частные инвесторы, цель которых — получить хорошую доходность с приобретенных облигаций. «Доходность, если отталкиваться от представленных данных, можно ожидать вполне привлекательную. Учитывая все вышесказанное, полагаю, что размещение должно пройти на хорошем уровне»,— прогнозирует эксперт.

Вячеслав Калашников