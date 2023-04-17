«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Национальная валюта укрепилась на 0,5%. При этом внешний фон вроде бы неблагоприятен: на мировом рынке индекс доллара растет на 0,5%, стоимость нефти упала на 1,5%. Какие решения инвесторы могут принять в текущей обстановке? Во что стоит вкладывать деньги? Каким будет курс рубля в ближайшее время? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Произошли очень серьезные изменения как в подходе российского Минфина к тому, что происходит на валютном рынке, так, судя по всему, и в настроениях Центрального банка. Они стали бдительнее наблюдать за ситуацией, а в Министерстве финансов прорабатывается вопрос о том, чтобы не допускать массированных покупок валюты со стороны нерезидентов. Поэтому давление на рубль с этой стороны уменьшилось. Судя по всему, спрос не переходит на открытый рынок в пару «юань-рубль» и не отражается на кросс-курсе пары «доллар-рубль». Соответственно, финансовые власти ситуацию пока негласно, но, видимо, успокаивают. Поэтому с точки зрения динамики стоит ожидать в ближайший налоговый период возврат пары «рубль-доллар» к уровню в 80 руб., а, может быть, и ниже. Комфортный для всех диапазон — это 76-78 руб. за доллар. К этим значениям российская валюта и, скорее всего, и вернется.

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