Краснодарские юристы считают вынужденной инициативу по уголовной ответственности за порчу паспортов

В ЛДПР разработали законопроект о введении уголовной ответственности за надругательство над паспортом РФ. Изменения предлагается внести в статью 329 УК РФ, а нарушителю будет грозить до одного года лишения свободы, сообщают «РИА Новости». Инициатива разработана для предупреждения и минимизации возможных действий, связанных с дискредитацией государства, считают опрошенные «Ъ-Кубань» юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Кулагина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Кулагина, Коммерсантъ

«Данная инициатива связана с учащающимися случаями порчи паспортов — сожжение, разрывание, с целью отрицания своей принадлежности к тому или иному государству, в данном случае — к Российской Федерации. Надругательство над паспортом может происходить с помощью трансляции в СМИ, в том числе с помощью интернет-ресурсов, для того чтобы не только жители России могли наблюдать за этим процессом, но и граждане других государств, которые могут выступать заказчиками данных действий»,— прокомментировал «Ъ-Кубань» краснодарский адвокат Сергей Усенко.

Как отметила процессуальный эксперт Анастасия Усенко, паспорт гражданина России содержит один из символов государства — изображения герба. Статус и признаки флага и герба как государственных символов РФ определены соответствующими федеральными конституционными законами.

«Человек совершает правонарушения в отношении государства, гражданином которого он является. Эти действия носят умышленный характер, они спланированы»,— подытожила собеседник «Ъ-Кубань».

Начиная с 24 февраля 2022 года в СМИ стали появляться публикации о гражданах РФ, которые на камеру сжигают свои паспорта, отмечается в тексте пояснительной записки к законопроекту. При этом сейчас такие действия могут содержать лишь признаки административного правонарушения, установленные статьей 19.16 Кодекса об административных правонарушениях, и влекут за собой штраф от 100 до 300 руб.

Андрей Пугачев

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