Мировые кассовые сборы «Братьев Супер Марио в кино» достигли $680 млн

Анимационный фильм «Братья Супер Марио в кино», снятый по популярной видеоигре 1980-х годов, побил рекорд по сборам в США за второй уикенд проката. Они составили $87 млн, что является лучшим результатом среди всех анимационных фильмов. Всего же в США картина к настоящему времени собрала в кинотеатрах уже $348 млн, а во всем мире — $678 млн.

Сообщается, что анимационный фильм о приключениях итальянского водопроводчика продолжает лидировать по кассовым сборам после второго уикенда проката, даже несмотря на выход в минувшие выходные новой картины — фильма ужасов «Ренфилд» с Николасом Кейджем в главной роли графа Дракулы.

Уже сейчас «Братья Супер Марио в кино» стали самым кассовым фильмом 2023 года, обойдя недавнего лидера — супергеройскую картину «Человек-муравей и Оса: Квантомания», собравшую во всем мире $474 млн.

Евгений Хвостик