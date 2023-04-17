Лишившийся ноги во время СВО хоккеист из Новороссийска вернулся на лед

Нападающий новороссийского «Шторма» Сергей Михайлов, лишившийся ноги во время спецоперации на Украине, вернулся на лед. Об этом сообщает Telegram-канал «Хоккей на Кубани».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михайлов, хоккейный клуб «Шторм» Фото: Сергей Михайлов, хоккейный клуб «Шторм»

«Хоккеист снова встал на коньки и с протезом сыграл в товарищеском матче в поддержку вооруженных сил РФ "Своих не бросаем"»,— говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Сергей Михайлов был лучшим нападающим, снайпером и бомбардиром команды. Ранение он получил во время боевого задания 24 августа прошлого года.

«Я сразу понял, что буду заниматься спортом, потому что иначе все… Смысл жизни теряется. Активный человек всегда будет позитивный»,— говорит хоккеист.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram