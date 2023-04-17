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Липецкие строители отремонтировали исторический особняк в Мариуполе

Подрядная организация фонда капитального ремонта Липецкой области окончила ремонт особняка двадцатого века в стиле модерн в Мариуполе. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Объект расположен в исторической части города. Он украшен двумя маскаронами в виде головы льва. Особняк был построен по проекту архитектора Виктора Нильсена, который жил в Мариуполе в начале ХХ века. Еще до революции он продал дом. В советское время строение использовалось в качестве коммунального жилья и затем было разделено на квартиры.

В период боев за Мариуполь весной 2022 года исторический особняк был разрушен. Восстановление объекта курировал фонд капремонта Липецкой области. Были отремонтированы крыша и сети теплоснабжения, заменены окна и двери, при этом строители стремились сохранить исторический вид.

Сейчас особняк проходит приемку, после чего будет передан городу. Также липецкие власти организовали восстановительную работу еще на 30 объектах в Мариуполе, в числе которых детсад, школа и технический лицей. В большинстве из них строительно-монтажные работы завершены.

«Липецкая область стала одним из первых регионов, пришедших на помощь Мариуполю в работе по восстановлению инфраструктуры, строительству и благоустройству. Липецкие строители проделали большую работу, благодаря которой жители города вернулись в свои дома. Взятые обязательства регион выполнит полностью»,— заявил губернатор Игорь Артамонов. Ремонтно-восстановительные работы в Мариуполе, напомним, проходят за счет средств федерального бюджета при координации Минстроя России.

Владимир Зоркий

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