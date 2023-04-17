Обстреляно Сподарюшино Грайворонского округа Белгородской области; пострадали два домовладения

В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел украинских силовиков вновь попало село Сподарюшино. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сильно повреждены фасады, кровля и окна в двух частных домовладениях. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории»,— рассказал глава региона.

За сегодняшний день Сподарюшино обстреляли уже несколько раз. Также 17 апреля под огонь попали Муром и Ленинский Шебекинского округа, Тишанка Волоконовского района.

Какие населенные пункты Белгородской области обстреливают украинские силовики — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин