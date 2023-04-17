С 28 апреля на М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа ограничат движение для грузовиков

В Краснодарском крае с 28 апреля по 17 сентября вводится ограничение на проезд грузовиков с 1385-го по 1442-й км трассы М-4 «Дон» ( от Горячего Ключа до Джубги). Об этом сообщает пресс-служба компании «Автодор».

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Проезд большегрузов будет ограничен в дневное время с 08:00 до 21:00 с пятницы по воскресенье и в праздничные дни. Ночью и в будние дни проезд будет открыт для всех участников дорожного движения.

Мера необходима для соблюдения безопасности в период курортного сезона.

«В районе Горячего Ключа трасса проходит по горному и пересеченному рельефу. В дневное время здесь порядка трети автомобилей в общем трафике составляют грузовики. Из-за этого поток движется медленно, и водители легкового транспорта при любой возможности идут на обгон»,— пояснили в пресс-службе «Автодор».

Анастасия Назарова