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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье общественники призвали губернатора запретить концерт Анжелики Варум

Общественное движение «Внуки» обратилось к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой отменить в регионе концерт певицы Анжелики Варум из-за того, что исполнительница критиковала проведение военной операции на Украине. Выступление госпожи Варум должно состояться в Красногорске в Crocus City Hall 29 апреля.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Движение "Внуки" считает недопустимым и аморальным позволять Варум и подобным артистам осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ»,— говорится в направленном господину Воробьеву обращении (цитата по изданию «Абзац»).

По данным общественников, Анжелика Варум поддерживает «киевский режим» и постоянно проживает за рубежом, а свою концертную деятельность для заработка ведет исключительно в России. Также движение «Внуки» напомнило о том, что в 2022 году госпожа Варум публично выступила против решения о начале российской военной операции на Украине.

Власти Московской области на обращение активистов пока никак не отреагировали, в настоящее время билеты на концерт госпожи Варум находятся в открытой продаже на сайтах билетных операторов.

Александр Кислов

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