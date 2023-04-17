При ЗакСе Петербурга создадут рабочую группу по вопросам домашних животных

При Законодательном собрании Санкт-Петербурга появится рабочая группа по вопросам домашних животных. Она займется проработкой проблем гуманного отношения с животными и безопасности окружающих, рассказал председатель комиссии по экологии Алексей Макаров «Вечернему Санкт-Петербургу».

Как рассказал господин Макаров, идея связана с расширением полномочий региональных властей. Теперь государственные органы наделили правом устанавливать дополнительные требования по содержанию домашних животных. Кроме того, количество обращений, связанных с жестоким обращением с животными, выросло на 5,3% за год — 709 в 2022 и 673 в 2021, следует из данных МВД.

Общественные активисты заявили, что в рабочую группу должны войти компетентные эксперты и кинологи. При этом в нее войдут депутаты всех фракций и члены исполнительной власти и зоозащитных организаций.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте