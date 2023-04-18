Исполнять обязанности руководителя краевого центра развития ЖКХ будет бывший замминистра

Исполняющим обязанности руководителя краевого ГБУ «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства» (ЦРЖКХ) назначен Николай Смирнов. По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ 12 апреля. Прежний руководитель ЦРЖКХ Дмитрий Антонов 1 апреля занял пост главы Добрянского городского округа.

Николай Смирнов с апреля прошлого года занимал должность замминистра ЖКХ и благоустройства Пермского края, курировал в министерстве вопросы водоснабжения и водоотведения, а также сферу обращения с твердыми коммунальными отходами. Сейчас на сайте регионального минЖКХ среди заместителей министра не значится. До прихода в министерство Господин Смирнов трудился в филиале ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго», МУПП «Саратовводоканал» и ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

ГБУ «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства» было учреждено краевыми минимуществом и минЖКХ в декабре 2019 года. Управляет проектами по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, тарифного регулирования.